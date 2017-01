Lo que viene a continuación es el futuro: un documental sobre la World Wide Web

Por @Alvy — 22 de Enero de 2017

What Comes is the Future es un documental de Matt Griffin, creador de Bearded trata de resumir en una hora decenas de conversaciones con figuras históricas de la World Wide Web, comenzando por el llamado «padre de la Web» (Tim Berners-Lee) y con la participación de expertos de todas las áreas: Jeffery Zeldman (diseñador), Denise Jacobs (creativa), Eric Meyer (promotor de estándares, especialmente del CSS) y muchos otros.

Dicen que el documental se concibió como una manera de homenajear el ~25º aniversario de la World Wide Web a través de los recuerdos de muchos de sus principales implicados a lo largo de más de dos décadas. Pese a la sencillez de su producción es un gran homenaje y material de obligatorio visionado para todos aquellos «arqueólogos de la tecnología», historiadores y amantes de la red que se precien.

La Web se desarrolló originalmente en el CERN entre 1989 y 1990 y se abrió al público en 1993; como suelen suceder con estas cosas las fechas son un poco flexibles. @FutureIsNext también tiene su propio Twitter. What Comes is the Future puede verse actualmente de forma gratuita en Vimeo (inglés con subtítulos en inglés).

