La velocidad y coste de la conexión a Internet por países

Según esta imagen el coste de una conexión a internet ADSL/cable, por encima de los 60 Mbps y sin límite de datos, como las que se comercializan mayoritarizamente en España, varía entre los 3 y los 52 euros mensuales. Esto no incluye extras opcionales –o no– como telefonía, canales de televisión, etcétera. Según esto España estaría entre los países donde internet es baratillo.

Los datos provienen del informe titulado The State of the Internet, de Akamai, correspondiente al primer trimestre de 2017. No queda claro si la comparación de precios es directa o si tiene en cuenta el poder adquisitivo de cada país (me da la impresión de que no) pero bueno.

Lo encontré a través de este otro gráfico sobre el mismo tema, que también es muy interesante: Internet Speed and Cost by Country (utiliza la misma fuente de datos).

Aquí cuanto más a la derecha del gráfico, más rápida es la conexión y cuanto más arriba más dólares cuesta.

Lo ideal es estar cuanto más a la derecha y más abajo. España es un pequeño puntito de color rojo, prácticamente en el centro del gráfico. Así que ni fu ni fa.

Así que parece que mundialmente en cuanto a la mejor relación velocidad/coste los más agraciados son Corea del Sur, Finlandia y Rumanía, mientras que los peores son los Emiratos Árabes, Irán y Sudáfrica. (Aunque, nuevamente, no queda claro si se ha tenido en cuenta la paridad de poder adquisitivo).