Por @Wicho — 11 de Marzo de 2017

Adrift on the Sea of Rains es un relato corto de ciencia ficción que tiene lugar en un universo paralelo al nuestro –o en una línea temporal alternativa si lo prefieres– en la que el programa Apolo no termina en 1972 con el Apolo 17 sino que sigue hasta 1979 con las misiones Apolo extendidas.

Estas misiones extendidas, que empiezan con el Apolo 21A/B, consisten en dos lanzamientos: uno en el que se lanzan suministros y otro tripulado en el que van astronautas que llevan a cabo misiones de larga duración en la superficie de la Luna. Los tripulantes del Apolo 25A/B, la última de estas misiones, pasan casi un mes en la superficie de la Luna a partir del 7 de julio de 1979.

En este universo alternativo el programa Apolo termina cuando la NASA y la Fuerza Aérea reciben la orden de concentrar sus esfuerzos en la Estación Espacial Freedom, cuyos primeros módulos son lanzados en 1980.

La estación incluye algunos módulos militares, pero los militares deciden que les interesa más tener una base en la Luna, que empieza a ser construida en 1984.

Y son los últimos nueve habitantes vivos de esta la Estación Lunar Falcon los protagonistas de este relato. Aislados en la Luna después de que un conflicto nuclear haya terminado con la vida en la Tierra su única esperanza es un extraño dispositivo experimental encontrado en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial conocido como la Campana.

Pero eso tampoco está muy claro, porque además la única forma que tienen de salir de la Luna es un módulo lunar que como mucho podría llevar a cuatro personas a la órbita de la Luna…

Me recomendó este relato Odo, y lo recomendaría sin dudarlo. Pero desde que lo compré ha salido publicado en español junto con otras siete historias cortas más en A la deriva en el mar de las Lluvias y otros relatos por menos de cinco euros, así que menos dudas aún para recomendarlo.