The Saturn System Through the Eyes of Cassini, el álbum de fotos oficial de la misión Cassini/Huygens

Por @Wicho — 14 de Septiembre de 2017

El principal legado de la misión Cassini/Huygens son los 653 GB de datos que ha transmitido a la Tierra durante los trece años de su misión. De ellos han salido ya 3.948 artículos científicos, aunque con toda seguridad en los próximos años aún saldrán más según científicos de todo el mundo sigan trabajando con esos 653 GB de datos.

Aunque sin duda para el común de los mortales lo más espectacular de la misión son los montones y montones de imágenes que nos deja la misión, aproximadamente unas 450.000. Están disponibles en la web de Ciclops, Cassini Imaging Central Laboratory for Operations, el laboratorio de procesado de imágenes de la misión.

Pero un buen punto de partida antes de perderse en la base de datos de Ciclops es el libro The Saturn System Through the Eyes of Cassini, que recoge cerca de un centenar de las mejores imágenes de la misión.

Saturno, sus lunas, Cassini propiamente dicha… un montón de imágenes evocadoras, algunas de ellas casi abstractas hasta que lees la descripción y entiendes lo que estás viendo, pero todas ellas preciosas y evocadoras de esta gran misión que toca a su fin.



Dazzling Color + Atmospheric Illusion + Light from Many Paths

Está disponible en varios formatos, incluido el PDF de toda la vida, aunque son más recomendables los formatos de libro electrónico, ya que incluyen enlaces a las fichas originales de las fotos y a algunos vídeos y animaciones relacionados con las imágenes que salen en el libro.

El libro, aunque fue publicado el 11 de septiembre de 2017, ya habla de Cassini en tiempo pasado. Y es que a Cassini le queda un día.