Apollo Quartet 3: Then will the Great Ocean Wash Deep Above

Por @Wicho — 3 de Abril de 2017

En Then will the great ocean wash deep above, el tercer volumen de The Apollo Quartet, Ian Sales vuelve a visitar universos alternativos que usa para contarnos historias que pudieron ser en las que sale el programa Apolo de la NASA.

Pero si bien una de las dos historias que cuenta en Then will the Great Ocean Wash Deep Above sí está muy relacionada con el programa Apolo la otra lo está sólo de refilón.

La primera parte de la premisa de una guerra de Corea que en vez de tres años se enquista y dura hasta finales de los años 60, lo que impide que la NASA pueda reclutar pilotos militares para el programa Mercury, con lo que recurre a fichar mujeres, bastante a regañadientes, todo hay que decirlo.

Así, los siete del Mercury originales se ven sustituidos en este relato por las 13 del Mercury, de tal forma que son ellas las que dan los primeros pasos del programa espacial estadounidense, llevando a cabo todas las misiones Mercury y Gemini, aunque con una guerra larga en la que el país está empleando muchos recursos las cosas no son exactamente como todo el mundo imaginaba al principio.

La otra historia cuenta la recuperación de una cápsula de película de un satélite espía Corona perdida en la fosa de Puerto Rico. La tripulación del batiscafo Trieste II será la encargada de llevar a cabo con éxito la misión… o con éxito según como lo mires.

En este segundo relato el programa Apolo apenas aparece salvo como referencia que permite fijar una fecha acerca de cuando suceden los hechos relatados, suponiendo que la cronología del programa Apolo fuera la misma en ese universo que en el nuestro.

Las dos historias del libro rematan, curiosamente, con datos reales –al menos para los que vivimos en este universo– acerca de las Mercury 13, que existieron, y del Trieste II, que también es un batiscafo de verdad.

De ellas la segunda es, con diferencia, la historia que menos encaja de las que he leído hasta ahora del Apolo Quartet, lo que no quiere decir que no sea interesante; simplemente parece ser que a Ian Sales también le apasiona la exploración submarina, de ahí este pequeño «desvío».

Y por 3,15 euros en Amazon merece la pena leerlas para no quedarte a medias si ya has empezado con el cuarteto.

Por cierto que en el making of al que se puede acceder mediante un código que viene al final del libro el autor habla de una relación implícita entre ambos relatos. Pero o mucho me equivoco o hay un dato en el relato del Trieste II que lo hace incompatible con el primero porque lo sitúa en otra línea temporal… así que si alguien encuentra esa relación implícita, que me avise.

