Por @Alvy — 12 de Junio de 2017

Sara Kendell once read somewhere that the tale of the world is like a tree. The tale, she understood, did not so much mean the niggling occurrences of daily life. Rather it encompassed the grand stories that caused some change in the world and were remembered in ensuing years as, if not histories, at least folktales and myths.

RecommendMeABook («Recomiéndame un libro») es una peculiar web de esas que hacen Internet maravillosa: al ir a ella aparece la primera página de un libro cualquiera, que puedes leer para ver si te intriga, te llama la atención o te aburre. Entonces puedes ver a qué libro y autor corresponde e ir a Amazon para comprarlo si te ha dejado con ganas de más. O saltar al siguiente.

Alternativamente también tiene una opción que muestra portadas al azar. Así que se puede elegir entre las dos opciones de la vida: juzgar el libro por la portada o juzgar el libro por sus palabras, no por su aspecto.

(Vía MeFi.)

PD: La web va ahora mismo un poco lenta, quizá por saturación. Paciencia.