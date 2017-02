Por Nacho Palou — 6 de Febrero de 2017

En este time-lapse de Daniel Troger se muestra cómo es el proceso de construcción de una snölykta (lámpara o farol de nieve) que al parecer es un elemento de decoración tradicional y muy habitual en Suecia.

El tamaño puede variar al gusto, pero la construcción es la misma en todos los casos: construir una pirámide de bolas de nieve a lo ferrero rocher, pero dejando hueco el interior para colocar en él velas pequeñas o lámparas LED en el Siglo XXI.

Vía The Kid Shoukd See This.