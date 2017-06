Cómo se dibujan los círculos, analizado a partir de más de 100.000 muestras

Por @Alvy — 16 de Junio de 2017

Es fácil pensar que no hay muchas formas de dibujar un círculo: o en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario a las manecillas del reloj. Aunque, bueno, también se puede empezar por arriba o por abajo. O elegir para el comienzo cualquier punto de su circunferencia… con lo cual habría infinitas formas.

Intrigados por todo esto y con la ayuda del juego de inteligencia artificial Quick, Draw! y los millones de datos que Google hizo públicos para quien tuviera a bien investigarlos dos obsesionados por los lenguajes, Thu-Huong Ha y Nikhil Sonnad analizaron cuidadosamente lo que hacía gente de todo el mundo.

¿Obsesionados por los lenguajes? Pues sí, porque además de una cuestión geométrica el asunto resulta tener mucho que ver con la forma en que escribimos en diversas partes del mundo – más que con si somos zurdos o diestros. Y no solo porque la O o el 0 sean redondos.

Sus conclusiones pueden leerse en How do you draw a circle? donde explican los datos con todo lujo de detalles. En total examinaron 119.000 círculos, de los que se conocía la forma exacta en que se dibujaron y los datos demográficos de los autores.

El 86% de los estadounidenses dibujan los círculos en sentido contrario a las agujas del reloj, mientras que solo el 20% de los japoneses lo hacen así.

dibujan los círculos en sentido contrario a las agujas del reloj, mientras que solo el 20% de los japoneses lo hacen así. En Francia y Alemania tienen valores más extremos: un 90% usan el sentido antihorario; en Vietnam la cifra llega al 95% .

tienen valores más extremos: un usan el sentido antihorario; en la cifra llega al . En cambio en Taiwan el reparto era más bien 56-44%.

La diferencia parece estar en el lenguaje escrito que se habla principalmente en cada país. En los lenguajes en que se escribe de izquierda a derecha los círculos tienden a ir en sentido antihorario (dicen que quizá porque la c y la g se aprenden a escribir así); en los que escriben de derecha a izquierda el asunto se invierte.

Las variantes en los lenguajes no latinos es inmensa: en las variantes chinas sucede que los triángulos siempre han de escribirse primero de derecha a izquierda y arriba abajo y luego de derecha a izquierda – algo que parecen heredar los círculos en cierto modo. En árabe en cambio los símbolos equivalentes a la b y la n se escriben en sentido horario. En otros como el coreano hay pequeños círculos en casi todas las consonantes, pero mayoritariamente se escriben en sentido horario. El caso del idioma vietnamita antes mencionado es curioso porque muestra incluso más regularidad que los latinos, pero es porque allí también se utiliza un alfabeto latino.

Respecto a qué sucede con el diez por ciento de zurdos no hay muchos datos: en la información no figuraba si la persona que dibujó los círculos era zurda o diestra. Pero parece que explicaría ese 5 a 15% de casos «rebeldes» que independientemente del lenguaje siempre dibuja los círculos en sentido contrario a la gran mayoría de sus congéneres.