Una inusual visita a Corea del Norte desde el aire en un vídeo de 360°

Por Nacho Palou — 21 de Octubre de 2017

Este vídeo filmado en 360° por el fotógrafo singapurense Aram Pan proporciona una vista aérea de la capital de Corea del Norte, Pyongyang. Aram Pan recibió el permiso de las autoridades norcoreanas para sobrevolar la ciudad en un ultraligero y además grabar y difundir el vídeo, lo cual está lejos de ser algo habitual según cuenta en Come fly with me: an exclusive 360°, bird’s eye look at Pyongyang.

Al tratarse de un vídeo de 360° es conveniente verlo a través del navegador web Chrome o cualquier otro compatible con este tipo de vídeos — esencialmente, cualquiera que no sea el navegador web Safari de Apple; en el móvil (con la app de YouTube) o mejor todavía a través de una gafas de VR como las Samsung Gear VR o las Google Cardboard.