El reloj del Apocalípsis: quedan dos minutos y medio para la medianoche

Por @Alvy — 26 de Enero de 2017

El Reloj del Apocalipsis, que llevaba un par de años «a tres minutos de la medianoche» ha sido acercado 30 segundos hacia la medianoche por el consejo de científicos que examina el panorama mundial. Ahora está a tan solo 2 minutos y medio del ¡booom! definitivo que simboliza la metafórica medianoche. (Tan solo en 1963 estuvo tan cerca, cuando la Unión Soviética no paraba de realizar pruebas con armas atómicas.)

El acercamiento al fin hay que agradecérselo a una larga lista de factores, entre ellos las continuas tensiones geopolíticas entre Rusia, los Estados Unidos y otros países belicistas, a los acelerados problemas del cambio climático y finalmente, y no por ello menos importante, al flamante nuevo presidente de los Estados Unidos cuyas declaraciones sobre por qué está dispuesto a usar las armas nucleares sin dudarlo son de todo menos tranquilizadoras. (De su negacionismo ante el cambio climático y desprecio por la ciencia ni hablamos.)

El informe completo puede leerse en la web del reloj: It is two and a half minutes to midnight (2017), publicada por el Consejo de Ciencia y Seguridad en el Boletín de Científicos Atómicos

El resultado de este explosivo cóctel de despropósitos puede llevar a la humanidad a una situación planetaria de destrucción total y catastrófica (sic.) pero ahí seguimos: haciendo el imbécil cada día. Según el consejo de científicos resolver todos estos conflictos y situaciones es de una urgencia perentoria, puesto que la probabilidad de una catástrofe global es muy alta, de hecho más alta que nunca y es necesario tomar medidas tan pronto como sea posible.