Toda la música a la vez

Por @Alvy — 4 de Abril de 2017

En Every Noise at Once han realizado un curioso experimento: encajar en un mismo gráfico todos los estilos de música existentes, a partir de 1.521 géneros distintos identificados como tales en el catálogo de Spotify. Hay desde marchas militares a polka o cante flamenco. Basta hacer un clic sobre cualquiera de ellos para escuchar un ejemplo. Pulsando en Scan se van recorriendo todos aleatoriamente cada 5 segundos. También hay una lista y una playlist.

El «espacio musical» está calibrado de una peculiar forma –todavía en fase de investigación– que sitúa géneros parecidos cerca unos de otros, pero eso no siempre es fácil. El folk bretón está cerca del folk rock y más y a su vez cerca del ectofolk. Pero otras concordancias no son tan… obvias. Por su parte rarezas del catálogo catalogadas como motivación, oraciones o drama que también aparecen en Spotify quedan separadas – algunas ni siquiera son música. Haciendo un segundo clic sobre los géneros (en el enlace marcado como » ) se despliegan los artistas, donde los nombres de mayor tamaño suelen ser los más representativos. Spanish Indie Pop = Love of Lesbian, Vetusta Morla, Fangoria.

Lo más divertido es sin duda recrearse con estilos de nombres estrambóticos completamente extraños y desconocidos: jazz-navideño, anti-folk, grislye death metal… Y muchos no suenan nada mal.

Tal y como explica la página, la «calibración» de los resultados es un tanto difusa, por decirlo de alguna manera: arriba está lo más «mecánico y eléctrico», a la izquierda lo más «denso y atmosférico» y a la derecha lo más «rítmico». Tal y como explica dice @luismipedrero es «es un mapa muy completo que evidencia el enorme repertorio de géneros y estilos musicales, pero no los ordena ni sistematiza.» Quizá alguien se anime a partir de los datos de la lista a dárselo a comer a algún algoritmo que pueda hacer otra aproximación gráfica interesante.