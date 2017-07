Así imaginaban el hogar del futuro, siendo el futuro 1999, en 1967

Por @Wicho — 29 de Julio de 2017

The Home Of The Future: Year 1999 A.D. es un corto producido en 1967, año en el que la empresa cumplía 75 años, por la Philco-Ford Corporation en el que intentaban imaginar como sería el hogar del futuro, siendo el futuro el mítico 1999.

Tal y como ellos lo veían un ordenador central manejaría todos los sistemas de la casa como el generador de energía o el control de temperatura o la cocina, aunque controlado por las órdenes de sus habitantes mediante un montón de pantallas –cuasi planas– distribuidas por toda la casa.

También se encargaría del control de la salud de la familia, enviando además los datos pertinentes al ordenador del centro médico, y permitiría la compra remota mediante imágenes de vídeo, enviando los pedidos al ordenador de la tienda y recibiendo de ésta los recibos para que el marido los autorizara, recibos que luego quedarían almacenados tanto en la memoria del ordenador de la casa como en el del banco.

El ordenador también guardaría registros de los gustos de los miembros de la familia, se encargaría de la educación de los hijos, y serviría de centro de entretenimiento.

Eso sí, por muy futuristas que quisieron ser, los guionistas del corto no fueron capaces de escapar de los esterotipos correspondientes a una típica familia de los 60.

Pero a pesar de esto, no deja de ser interesante ver como imaginaban el futuro –nuestro pasado ya– hace 50 años.

(Vía Pepe Cervera).