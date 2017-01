Asistente de voz de Adobe para editar fotografías usando lenguaje natural

Por Nacho Palou — 17 de Enero de 2017

El vídeo corresponde a una demo de Adobe Research, que explora el uso de un asistente digital tipo Siri (Adobe Sensei) aplicado a la edición de fotografías: «el reconocimiento de voz es capaz de entender el lenguaje natural del usuario para recibir instrucciones relacionadas con la edición. Se trata de un primer paso hacia un interfaz de voz robusto que permitirá a los clientes de Adobe buscar y editar imágenes de una manera fácil e intuitiva desde las aplicaciones móviles de Adobe.», dicen en What If You Had An Intelligent Assistant for Photo Editing?

De momento no hay muchas más información, ni tampoco Adobe da ninguna pista sobre si el asistente de voz estará disponible en algún momento, ni cuándo. Y si bien es cierto que el reconocimiento del lenguaje natural ha experimentado grandes avances en los últimos tiempos en este caso, por lo que se aprecia en el vídeo, su aplicación parece poco práctica y que se termina antes arrastrando el dedo por la pantalla que explicando al Sensei que lo que quieres hacer es un mero un recorte de la fotografía. Pero ahí queda el avance.