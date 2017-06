El festival de animación Mundos Digitales se abre al público en general

Por @Wicho — 26 de Junio de 2017

Mundos Digitales es un congreso que se celebra en A Coruña dedicado a la animación, los efectos visuales, la realidad virtual, los videojuegos y la arquitectura.

A él acuden algunos de los mejores profesionales de la industria de los contenidos digitales así como artistas, estudiantes y personas interesadas en el mundo de los gráficos por ordenador.

En 2017 alcanza su edición número 16 y aunque podrían seguir con la norma de «si no está roto no lo arregles» éste año han decidido incorporar un nuevo apartado al congreso, dejándose llevar más bien por aquella frase atribuida a Albert Einstein de «si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo».

Este nuevo apartado se llama Out of the Box: industry + design y con él los organizadores pretenden abrirse a un público más amplio donde arquitectos, ingenieros, diseñadores, y todos aquellos con inquietudes por conocer algunas de las prácticas más vanguardistas en la visualización avanzada y la innovación tecnológica podrán asistir a presentaciones y contenidos interactivos a través de la realidad virtual.

Yo estoy invitado a dar una charla en ese apartado que he titulado (cómo no) Nativos digitales en los Mundos Digitales.

Mundos Digitales tendrá lugar los próximos 6, 7 y 8 de julio en Palexco y es necesario comprar entrada para asistir. La entrada a Out of the Box es gratuita, pero es necesario registrarse.

