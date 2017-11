Los foros de CompuServe –sí, aún existen– desaparecerán para siempre en un mes

Por @Wicho — 15 de Noviembre de 2017

Hace más de veinte años que no me conecto a CompuServe, pero me ha dado un puntito de nostalgia leer que el próximo 15 de diciembre de 2017 sus foros serán cerrados definitivamente y desaparecerán. Aunque he de reconocer que también me sorprendió que aún existieran, en especial teniendo en cuenta que CompuServe como tal fue cerrado en 2009 y que ahora no es más que una parte, de alguna forma, de Oath, lo que antes era Yahoo.

Para mí CompuServe fue el primer contacto con los grandes servicios en línea –y a qué precios– más allá de las BBS que había frecuentando en los 80 y principios de los 90, y de hecho llegué a ser moderador de alguno de los foros, los primeros de la historia que presentaban un interfaz gráfico gracias al CompuServe Information Manager.

Irónicamente, fue la propia CompuServe quien me llevó a dejar de usar el servicio cuando inauguró su pasarela a Internet en 1995, poniendo a mi alcance y al de todos sus usuarios el mundo entero. O al menos el mundo de Internet.

Así que cuando llegue el 15 de diciembre todas las contribuciones firmadas por 100121,3222 se perderán como bits en un ataque DDOS.

(Vía Pepe Cervera).

