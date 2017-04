La herramienta de Google que mide la disparidad de género en películas y series

Por Nacho Palou — 9 de Abril de 2017

Desde 2007 el The Geena Davis Institute on Gender in Media recopila datos e información acerca de los patrones de género que se dan en la industria del entretenimiento como películas y otras producciones para cine y televisión.

El objetivo de este instituto fundado por la actriz es “educar e influir en los creadores de contenidos y en la audiencia acerca la necesidad de eliminar los prejuicios, destacar la importancia del equilibrio de género, desafiar estereotipos, crear modelos a seguir y desarrollar una amplia variedad de personajes femeninos fuertes en producciones que van destinadas a los jóvenes.»

Hasta ahora ese seguimiento se hacía de forma “manual” recurriendo a la ayuda de investigadores y voluntarios que visionaban la películas una a una y registraban los aspectos relacionados con el género de los personajes. “Un proceso de obtención de datos lento teniendo en cuenta la gran cantidad de producciones que hay que examinar”, pero necesario porque “los datos ayudan a entender qué necesitamos para orientar a los creadores sobre qué pueden hacer al respecto. Gestos pequeños que pueden tener un gran impacto”, explica Geena Davis.

Con la colaboración de Google y su tecnología de aprendizaje automático y de inteligencia artificial el instituto ahora puede obtener estos datos de forma automática y con gran precisión. El software basado en la tecnología de Google y desarrollado por Hartwig Adam, Shri Narayana e investigadores del SAIL Laboratory mide la frecuencia con la que intervienen las mujeres en una película detectando su presencia de forma automática.



En una muestra de 100 películas recientes de promedio los personajes femeninos aparecen un tercio del tiempo (izquierda) e intervienen en un tercio de los diálogo (derecha).

El software no conoce de antemano qué personajes aparecen en cada película; en cambio está “entrenado” de tal modo que puede valerse de la imagen de vídeo y del audio para distinguir cuando está interviniendo un hombre y cuando una mujer, y computa el tiempo en el que aparecen de unos y otros y el tiempo de diálogo de los personajes masculinos en relación con los personajes femeninos.

A modo de ejemplo, un dato obtenido después de procesar 100 películas producidas en 2014, 2015 y 2016 es que, de promedio, los hombres aparecen en pantalla y hablan el doble de tiempo que las mujeres.



Tiempo que, de promedio, aparecen mujeres en pantalla en una muestra de 100 películas recientes por categorías de películas.

Eso excepto cuando se trata de películas de terror: en las películas de miedo las mujeres aparecen en más de la mitad de las escenas, aunque el tiempo de diálogo se queda por debajo de la mitad. Incluso en las películas románticas el tiempo dedicado a personajes femeninos es inferior, de promedio.

Otro dato a tener en cuenta: de promedio las producciones recientes protagonizadas por mujeres (como Rogue One o El despertar de la fuerza) obtienen un 16 por ciento de ingresos más que las películas protagonizadas por sólo hombres.

Fuente: The women missing from the silver screen and the technology used to find them.