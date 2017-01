El lenguaje de programación del año es Google Go, según el índice Tiobe

Por Nacho Palou — 12 de Enero de 2017

El lenguaje Go no es el más utilizado (por delante están los grandes clásicos: Java, C, Python, Perl, PHP,...) pero según el Tiobe Index el lenguaje de programación de Google ha disparado su popularidad en el último año, saltando nada más y nada menos que 40 puestos en la tabla: en enero de 2016 ocupaba la posición 54 del índice Tiobe; en enero de 2017 ocupa la posición 13.

El segundo lenguaje que más ha crecido es Dart (que pasa de la posición 26 a la 17), el cual también cuenta con el respaldo de Google.

Tiobe encumbra como lenguaje del año a aquel que más ha crecido en adopción por parte de los programadores en los doce meses anteriores según el número de de ingenieros informáticos de la comunidad de programadores de Tiobe que lo utilizan y de indicadores como el número de cursos disponibles. También influyen en la puntuación los resultados arrojados por diversos buscadores (Google, Bing, Amazon [Libros], YouTube,...).

El índice de Tiobe no se refiere a cuál es el mejor lenguaje de programación ni en cual se han escrito más líneas de código, pero «el índice pueden dar pistas a los programadores que deseen averiguar si sus conocimientos están al día, o para ayudar a elegir qué lenguaje utilizar si van a iniciar un proyecto nuevo.»