El mapa de los proyectos más populares en GitHub, por países

Por Nacho Palou — 12 de Abril de 2017

En The most popular open source projects on GitHub in each country Felipe Hoffa destaca cuáles son (o fueron, en 2016) los diez proyectos open source más populares dependiendo de las valoraciones que reciben y considerando cuál es su país de origen.

En España el proyecto más popular fue el framework Android Rosie de la compañía Kurumi, seguido del proyecto de datos abiertos de Code For Spain, “una iniciativa para mejorar nuestras ciudades y comunidades aprovechando el open data y el potencial de la tecnología.”

Vía freeCodeCamp.