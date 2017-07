Una unidad SSD de 50 TB

Por @Alvy — 15 de Julio de 2017

Esta unidad de almacenamiento llamada UHC-Silo Solid State Drive, de Viking, un fabricante especializado en memorias, ofrece la friolera de 50 terabytes en un factor de forma 3,5" estándar. Su velocidad de funcionamiento según las especificaciones es de 500/350 MBps en lectura/escritura.

El precio no se indica pero casi seguro que estará por encima de los 10.000 dólares (no olvidemos que hablamos de un SSD, no un «disco duro» tradicional). Pero son 50 TB, cuando hoy se considera que 1 TB es un SDD de muy alta capacidad – y cuesta alrededor de 300 dólares.

Es más de lo que necesita cualquier ordenador personal o cualquier empresa, más propio de datacenters que quieran ahorrar en espacio físico o en consumo eléctrico – que hoy en día hay que estar muy al merme. Gasta tan solo entre 10 y 16 vátios (en espera/funcionamiento), menos que muchos de los ledes que tenemos en nuestras casas.

(Vía FayerWayer.)