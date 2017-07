Otra versión sobre la visita de Steve Jobs y su equipo al Xerox PARC, contada por Alan Kay en persona

Por @Alvy — 14 de Julio de 2017

De las muchas leyendas que hay de la historia de la informática moderna una de las más conocidas es la de cómo Steve Jobs «robó» la idea de la interfaz gráfica de Xerox PARC. Y lo de «robó» va entre comillas porque hay tantas versiones de esta visita como gente que la cuenta. Veamos por qué.

La versión tradicional viene a explicar que mientras desarrollaban el Lisa (precursor del Macintosh) Steve Jobs organizó para su equipo una visita a los laboratorios de desarrollo de Xerox, el mítico Xerox PARC, a cambio darle a Xerox una opción a comprar acciones de Apple.

En esta «visita secreta» los empleados de Apple vieron en funcionamiento el Xerox Alto, que resultaría ser el más destacado de los primeros ordenadores en el uso de una interfaz gráfica de usuario (GUI), con sus ventanas, iconos y demás. Ese prototipo se comercializó como Xerox Star / Xerox 8010 un tiempo después. (Hay una versión dramatizada bastante buena de la historia en Pirates of Silicon Valley, 1999).

De aquella visita Jobs y su gente se quedaron con la «idea» de la GUI, que aplicaron al (fracasado) Lisa y años después al Macintosh (con rotundo éxito).

Preguntado por el «innegable parecido» se suele atribuir a Jobs mencionado la cita de Picasso acerca de que «Los buenos artistas copian, los grandes roban». También se cuenta que Bill Gates y un equipo de Microsoft hicieron la misma visita y que cuando Jobs vió por primera vez Windows reclamó una reunión con Gates y su equipo para «protestar» por la evidente inspiración de uno y otro. A lo que el CEO de Microsoft le espetó:

Bien Steve: eso es lo que tú opinas. Yo creo que más bien es como si ambos tuviéramos un vecino rico llamado Xerox y yo entrara en su casa para robar el televisor, pero al abrir la puerta del salón me doy cuenta de que tú ya la habías robado antes (…)

Qué sucedió realmente: la versión Alan Kay

El mítico Alan Kay, creador del lenguaje Smalltalk, la programación orientada a objetos y sin duda también uno de los pilares vivientes en la creación de las interfaces gráficas de usuario ha dejado recientemente su versión en Quora: What was it like to be at Xerox PARC when Steve Jobs visited? Y él sí que estuvo allí, de hecho les hizo la demo.

Lo que viene a decir en resumidas cuentas es que antes que Steve Jobs ya habían visto el Xerox Alto más de mil personas en visitas y demos similares, dado que se empezaron a desarrollar en 1973 y Jobs la famosa visita fue en 1979. Además de eso se habían publicado fotografías y capturas de pantalla con explicaciones sobre su funcionamiento en el artículo Microelectronics and the Personal Computer de un número de 1977 de la revista Scientific American de 1977. Eso quiere decir que millones de personas vieron años antes lo mismo que vio Steve Jobs.

Como guinda cuenta que para colmo Steve Jobs se perdió varias partes de la demo, incluyendo la programación orientada a objetos, los escritorios múltiples y otros detalles. Y que cuando empezó a echar flores sobre lo genial que era el invento se dio cuenta de su «metedura de pata» y añadió el clásico «pero todavía tiene fallos y está incompleto.

Lo más divertido es que esto se sepa ahora y todo sea a raíz de una pregunta en un sitio como Quora. Es un poco de chiste y Alan Kay explica por qué: «es que nadie me había preguntado al respecto hasta ahora».