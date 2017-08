Mission Control, un documental sobre quienes hicieron posible el programa Apolo tras las bambalinas

Por @Wicho — 28 de Agosto de 2017

Neil Armstrong y «Buzz» Aldrin, los nombres de los tripulantes del Apolo 11 que dieron los primeros pasos de la humanidad en otro astro, son razonablemente conocidos. Pero los de misiones posteriores, o incluso el del piloto del módulo de comando del Apolo 11, Michael Collins, ya nos suenan mucho menos.

Y de los directores de vuelo o de los controladores de vuelo que desde Houston gestionaban las misiones una vez que estas dejaban la plataforma de lanzamiento ya ni hablamos; para la mayoría del público ni siquiera existen, a pesar de la importancia de su trabajo.

Mission Control: the unsung heroes of Apollo es un documental que busca precisamente sacar a este grupo de increíbles profesionales de la oscuridad.

Intervienen varios de los controladores de vuelo del programa Apolo y los míticos Chris Kraft, de quien se dice que inventó la profesión, y Gene Kranz, director de vuelo del Apolo 11 durante el aterrizaje en la luna y responsable del esfuerzo que consiguió traer de vuelta sanos y salvos a los tripulantes del Apolo 13; también aparecen directores de vuelo en servicio y algunos astronautas.

Quizás no cuente nada que ningún espaciotrastornado de pro no sepa ya, pero está contado de una forma muy interesante y en palabras de algunos de los protagonistas de esta historia, lo que siempre es un plus; absolutamente recomendable.

