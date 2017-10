Este robot de rescate de Honda progresa adecuadamente, aunque de momento no está para una prisa

Por Nacho Palou — 5 de Octubre de 2017

Desarrollado por Honda R&D —los creadores de Asimo–, el prototipo E2-DR es un robot bípedo diseñado para ser “más robusto y más práctico“ y, un poco como Godzilla, surge de la necesidad provocada por el desastre nuclear de Fukushima, según IEEESpectrum.

Siguiendo las premisas descritas en Development of Experimental Legged Robot for Inspection and Disaster Response in Plants el prototipo debe cumplir una serie de requisitos, incluyendo ser capaz de colarse por espacios estrechos (mide 1,68 metros y pesa 85 kg, pero sólo mide 25 cm de ancho), atravesar puertas, superar y apartar escombros, subir y bajar escaleras y escalones, encontrar rutas alternativas,...

Como se puede ver en el vídeo el robot, aunque todavía en desarrollo, es capaz de cumplir algunos de los requisitos que le dan utilidad en caso de desastre, incluyendo la resistencia al polvo y al agua (o más bien, a salpicaduras) y pudiendo funcionar a temperaturas entre -10° y 40°.

A pesar de su aspecto bípedo el robot E2-DR puede usar las cuatro extremidades para desplazarse a mayor velocidad, aunque mayor velocidad significa a un máximo de 4 km/h, que es algo menos del ritmo al que camina un persona — aunque si se considera que para el joven robot todavía en desarrollo ese movimiento es el equivalente a gatear para los humanos entonces se trataría de un desarrollo prometedor. Sus desarrolladores creen que en 2019 se podrá ver a E2-DR realizando tareas prácticas.