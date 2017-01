Es posible averiguar el patrón de bloqueo del móvil en menos de cinco intentos (y cuanto más complejo más fácil)

Por Nacho Palou — 24 de Enero de 2017

En Your Android device's Pattern Lock can be cracked within five attempts se explica como un grupo formado por varios equipos de investigadores han logrado romper el patrón de bloqueo de Android utilizando una grabación de vídeo y un algoritmo para el análisis de la imagen.

La forma de averiguar el patrón de bloqueo no implica mucha exposición para el atacante, quien únicamente tiene que disimular haciendo que usa el móvil mientras en realidad graba con él a su víctima. No es necesario siquiera que en el vídeo aparezca la pantalla del móvil de la víctima, basta con que le grabe desbloqueando su móvil Android.

Con esa grabación un programa de software es capaz de generar cinco posibles patrones de desbloqueo basándose en los movimientos del dedo respecto a la pantalla del dispositivo; el tamaño de la pantalla es irrelevante. En el 95 por ciento de los casos los investigadores lograron averiguar el patrón correcto en cinco intentos o menos.

Si crees que usar un patrón de bloqueo complejo es más seguro, estas son las últimas noticias: al hacer más movimientos con el dedo para hacer más trazos se reduce el número de patrones posibles, lo que facilita que el software determine cómo es. Los investigadores rompieron el 87,5 por ciento de los patrones complejos al primer intento, mientras que en los patrones simples el porcentaje de acertados con un intento fue del 60 por ciento.

Para que la imagen de vídeo resulte útil es suficiente con una grabación de vídeo hecha con un teléfono móvil o con otro tipo de cámara a una distancia de nueve metros.

Imagen: Lancaster University.