Por @Alvy — 11 de Marzo de 2017

Me encontré este magnífico y descomunal gráfico en la Wikipedia; es una visualización de la Asignación de frecuencias en el espectro de radio [PDF, ampliable y en varios formatos]. El contenido corresponde a los Estados Unidos; cada país tiene uno similar aunque con algunas frecuencias asignadas de forma diferente por razones técnicas o históricas.

Para situarnos y que nadie se pierda: la imagen en blanco y negro de la parte de abajo es el espectro electromagnético completo, es decir todas las frecuencias que conocemos en el universo, desde las extremadamente lentas (3 Hz: hercios o ciclos por segundo) a las más altas (300 EHz: exahercios o trillones de ciclos por segundo).

El espectro de luz visible está alrededor de los 300 THz (entre el ultravioleta y el infrarrojo) y es lo que ven directamente nuestros ojos; todo lo demás es «invisible» pero está ahí: las microondas y las ondas de radio – que son las que utilizamos en comunicaciones: van entre 3 kHz y 300 GHz, en naranja en el dibujo. Como eso es lo que más interesa en telecomunicaciones esa zona naranja está ampliada arriba y equivale a una gigantesca banda con mucho más detalle, comenzando por arriba a la izquierda (3 kHz) y siguiendo línea a línea hasta llegar abajo a la derecha (300 GHz). (El espectro audible por los humanos no está indicado, pero va de 20 Hz a 20 KHz.) El uso debe estar regulado nacional e internacionalmente porque de no hacerlo unas comunicaciones interferirían con otras – y no queremos que eso suceda.

Los diferentes colores intentan servir de guía para no perderse demasiado, aunque hay muchos: los hay para aeronáutica (navegación, satélite y móvil), radioastronomía (amarillo), aficionados (verde oscuro), navegación marítima (verdes más claros), operaciones en el espacio (granates), telefonía móvil (morados), señales horarias, meteorológicas y demás. La fila inferior muestra en negro las que están compartidas por el gobierno y otras entidades, mientras que las rojas son exclusivas del gobierno y las verdes exclusivas de los civiles. Los servicios primarios van en MAYÚSCULAS y los normales en minúsculas.

Se pueden ver grandes áreas dedicadas a la radio AM (azul oscuro), televisión (azul eléctrico) y muchísimas bandas de telefonía móvil (rosas). Algunas zonas son auténticos puzzles con frecuencias en las que diversos servicios como la telefonía, la meteorología, la navegación y la radiolocalización están apretadas como sardinas en lata.

El gráfico es de 2003, pero este tipo de cosas no suele cambiar demasiado. No he conseguido encontrar un equivalente en España (quizá algún amable lector tenga alguno) pero lo más parecido creo que sería la página del Cuadro nacional de atribución de frecuencias (CNAF), aunque no es tan elegante. Con tiene un PDF con la tabla de atribuciones de frecuencia [PDF, 119 páginas] y otro con las figuras de las canalizaciones [PDF, 41 páginas].