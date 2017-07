Esta herramienta atornilla madera sin dejar agujeros ni marcas visibles

Por Nacho Palou — 10 de Julio de 2017

La herramienta Invis Mx2 utiliza imanes y aprovecha las fuerzas magnéticas para hacer girar tornillos dentro de la madera permitiendo la unión de diferentes partes sin usar cola y sin dejar agujeros ni marcas visibles pero que más tarde pueden desatornillarse.

El invento es algo viejuno y no parece que haya tenido mucho éxito —tal vez porque existen técnicas de fabricación que permiten hacer más o menos lo mismo, uniones invisibles— pero no por eso esta herramienta no deja de ser una idea realmente ingeniosa.

Vía Plataforma Arquitectura.