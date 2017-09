LG aplica sus paneles OLED en lámparas con formas imposibles

Por Nacho Palou — 22 de Septiembre de 2017

En Digital Trends, LG's flexible OLED lamps are ribbons of light you can twist into any shape

Los paneles OLED superfinos están recubiertos de material plástico que le da flexibilidad. LG display ha preparado tres paneles de luz diferentes: una versión cuadrada y dos alargadas de diferente longitud. La potencia es más alta que en los prototipos de 2014 y la vida útil de la lámpara se han incrementado (...) para durar entre 30.000 y 40.000 horas antes de que la luz se deteriore hasta el punto de no servir.

La versión cuadrada mide 32 cm de lado y las dos versiones alargadas o rectangulares miden 20 x 5 cm y 40 x 5 cm. La energía se transmite al panel mediante una malla metálica flexible en la parte posterior recubierto de una película plástica, lo que hace que todo el panel pueda adoptar diversas formas para adaptarse a muebles, estanterías o armarios. El consumo es mínimo, la luz es similar a la luz de día y no hay parpadeo, por lo que no causa fatiga ocular.

Al ser paneles OLED como los utilizados en las pantallas de televisión y de móviles se puede ajustar la temperatura (o el tono del color) de la luz que emiten. LG está trabajando en el desarrollo de versiones en colores rojo y ámbar destinados a los pilotos traseros de los coches. Según Digital Trends, esta generación de lámparas OLED comenzaría a comercializarse el año que viene.

Fotografía, fuente: LG Display.