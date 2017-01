Noruega comienza hoy a apagar la radio FM

Por Nacho Palou — 11 de Enero de 2017

Noruega es el primer país que ha comenzado a apagar la radio FM. A lo largo de este año 2017 la red de radio FM irá apagándose progresivamente en todo el país, y los radioyentes sólo podrán escuchar la programación emitida en radio digital. A partir de hoy la provincia de Nordland, al norte del país, cesa las emisiones en FM y el resto de regiones lo hará progresivamente en los próximos meses.

Según el gobierno noruego la radio digital (DAB) es más adecuada para la orografía del país, que especialmente en el norte tiene numerosos valles y montañas y fiordos que dificultan la propagación de la señal de radio analógica FM. La decisión coincide con el envejecimiento de las actuales instalaciones de radio FM que ya no serán actualizadas. En su lugar se instalarán sistemas de radio digital, más efectiva y más eficiente, con un consumo eléctrico menor.

Este cambio supone un ahorro económico para el país (la radio digital es ocho veces menos costosa que la radio FM, también según el gobierno noruego), aunque los ciudadanos deberán actualizar sus receptores para poder captar la radio digital — incluyendo adaptar la radio del coche, si no es compatible.

Según Reuters esta decisión del gobierno noruego, anunciada en 2015, es “arriesgada e impopular” ya que apenas cuenta con el apoyo de un 17 por ciento de los cinco millones de habitantes que tiene Noruega.

Otros países como Suiza ya han anunciado su intención de apagar también la radio FM en 2020.

Fotografía: Unsplash / Clem Onojeghuo.