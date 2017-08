El entrañable vídeo de despedida de Swiss a sus «Jumbolinos»

Por @Wicho — 25 de Agosto de 2017

Los Avro RJ 100 –más conocidos como Jumbolinos por montar cuatro motores a pesar de su reducido tamaño– estuvieron en servicio con Swiss durante quince años, dando servicio, entre otros, a aeropuertos como el Aeropuerto de la Ciudad de Londres, al que no todos los aviones pueden ir por el reducido tamaño de su pista y lo inclinado de su senda de aproximación.

Pero Swiss se ha pasado a los Bombardier C Series, de los que de hecho ha sido el cliente de lanzamiento. para realizar este tipo de servicios y otros similares, con lo que ha dado finalmente de baja todos sus Jumbolinos, de los que se despide en este entrañable vídeo del que no voy a decir más para no hacer spoilers.

