El nuevo Air Force One será un Boeing 747-8i

Por @Wicho — 7 de Agosto de 2017

Aunque el indicativo Air Force One se aplica a cualquier avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el que viaje el presidente del país* lo más habitual es que en la actualidad se aplique a los dos Boeing VC-25 que la USAF posee.

Los Boeing VC-25 son dos Boeing 747-200B altamente modificados tanto en su interior como en sus sistemas, que además de incorporar todo tipo de medidas contraelectrónicas y equipos de comunicaciones también están convenientemente protegidos contra impulsos electromagnéticos y otras cosas que les puedan hacer pupita.

Pero ambos llevan en servicio desde 1990, por lo que ya van siendo cada vez más caros de mantener en vuelo, además de que hay aviones más baratos de operar. Así que la USAF lleva ya unos años buscándoles sustitutos.

En realidad los dos únicos candidatos viables –al menos desde un punto de vista técnico– eran el Airbus A380 y una versión más moderna del Boeing 747, pues uno de los requerimientos es que el avión tenga al menos tres motores. Pero era bastante obvio que era políticamente inasumible que el avión del presidente de los Estados Unidos fuera un avión europeo.

Así que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos acaba de comprar dos Boeing 747-8i para convertirlos en los próximos Air Force One.

Aunque irónicamente son aviones que había encargado la aerolínea rusa Transaero antes de quebrar. Llevan construidos desde 2013, pero nunca llegaron a ser entregados y en su lugar llevan almacenados desde entonces; sólo han hecho sus correspondientes vuelos de prueba y el que los llevó al depósito de California en el que se encuentran.

Está previsto que los trabajos de adaptación a su nuevo dueño empiecen en 2019 y que los dos entren en servicio para 2024.

*De la misma manera cualquier aeronave del ejército, de los guardacostas, de los marines o de la armada en la que viaje el presidente recibe el nombre de Army One, Coast Guard One, Marine One o Navy One, y si se trata de una aeronave civil el indicativo es Executive One. Cuando el que va a bordo es el vicepresidente el indicativo termina en Two, aunque el Air Force Two normalmente es un Boeing C-32.

Relacionado,