Visita virtual en 360° a la fábrica donde Boeing fabrica el 737

Por Nacho Palou — 12 de Junio de 2017

Incredible: The Story of the Boeing Renton Site es una producción multimedia de Boeing que permite explorar su fábrica de Renton en 360°, usando el ratón para mirar en diferentes direcciones. La visita está acompañada de audio (en inglés) y de vídeos complementarios que explican diferentes procesos (como la entrega de fuselajes o el montaje de diferentes partes) o filmaciones históricas, como el vuelo del primer 737 fabricado allí en 1967. Desde el menú lateral izquierdo se accede a las diferentes partes de la fábricas que están disponibles en 360°.

Relacionado,