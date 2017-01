Diseño web modular inspirado en Lego

Por @Alvy — 1 de Enero de 2017

Samantha Zhang publica en A List Apart este un interesante artículo sobre creación de páginas web titulado Learning from Lego: A Step Forward in Modular Web Design.

La idea básica es plantear el diseño de las páginas en base a módulos intercambiables –cual piezas de Lego– que mantengan ciertas características comunes, como los bordes y valores de relleno. Esto permite crear «páginas de moda» como las que suelen usarse para mostrar galerías de fotografías, títulos y textos, información social, etcétera (Flipboard, Pocket, Pinterest…) e incluso algunas tiendas.

El artículo describe cómo definir los div e incluye las variables y cálculos para los márgenes (positivos y negativos), padding y las herencias de atributos entre unos div y otros que resultan más prácticas a la hora de empezar a desarrollar el código.