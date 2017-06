Un time-lapse que te sumerge en la interioridades de la madera

Por Nacho Palou — 28 de Junio de 2017

WoodSwimmer es una time-lapse que desvela las interioridades de los troncos de los árboles loncha a loncha, de forma parecida a cómo se hace con las máquinas de resonancia magnética con los órganos humanos. Cada secuencia corresponde a una secuencia de fotografías de cortes transversales en maderas, troncos y ramas. “Una técnica sencilla, pero brutalmente tediosa”, según el fotógrafo Brett Foxwell (en Instagram).

En Mesmerizing stop motion film of raw wood being shaved away layer-by-layer hay algunas fotografías que recogen cómo es el proceso de preparación previa a cada fotografía, que incluye hacer el corte en la madera, limpiar, iluminar, fotografías y volver a empezar con otro corte en la misma madera.

Vía This is Colossal.