Comprueba todos los eclipses solares que sucederán a lo largo de tu vida

Por Nacho Palou — 12 de Julio de 2017

Este gráfico de The Washington Post muestra todos los eclipses solares que se producirán a lo largo de tu vida. Para configurarlo hay que introducir la fecha de nacimiento y arrastrar el globo terráqueo para dar con tu ubicación geográfica.

Un eclipse solar total sucede cuando la luna se alinea entre la Tierra y el Sol. La sombra que produce la Luna, llamada umbra, es un eclipse total. La Luna también tendrá una penumbra, que es una sombra más clara alrededor de la umbra. En este caso se percibe como un eclipse parcial. El recorrido de la umbra de la Luna a medida que se mueve a través de la Tierra se llama camino de la totalidad¹.

El gráfico asume que vivirás unos 100 años (muy generoso), y los colores, la intensidad del morado, indica si cada eclipse se producirá más pronto que tarde. El gráfico no incorpora los eclipses anteriores, únicamente los que sucederán a partie del eclipse solar del próximo mes de agosto. De promedio se produce un eclipse solar visible desde algún punto de la Tierra cada 1,5 años. La mayoría de los que se producirán en los próximos años ocurrirán en América del Sur.

Vía Flowingdata.

—

1. Desconozco si es el nombre usado en español y no he econtrado muchas referencias, pero la verdad es que si no se llama así en español sería una decepción porque “camino de la totalidad” me parece un nombre maravilloso.

