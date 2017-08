Los curiosos movimientos de las peonzas celtas

Por @Alvy — 25 de Agosto de 2017

Vi pasar por Twitter este vídeo de Neil deGrasse-Tyson haciendo girar un peculiar artefacto de esos que «parece desafiar las leyes de la física». Buscando por ahí encontré que se llama peonza celta y un vídeo del entrañable Tim de Grand Illusions donde muestra su colección.

La peonza celta, también llamada anagiro o celt (rattleback en inglés) es un objeto rígido de una pieza, normalmente de madera, que tiene forma asimétrica –aunque esa asimetría a veces es muy– y que muestra un «sentido de giro preferente». Según explica la Wikipedia:

Si se hace girar la peonza celta en este sentido sigue girando hasta que se para. Si se hace girar en sentido contrario, al cabo de pocas vueltas parará y empezará a girar al revés, en su sentido preferido.

En el vídeo puede verse este curioso y «paradójico» efecto, que a veces se logra mediante una asimetría en su eje longitudinal, a veces mediante la colocación de pesos o figuras en los extremos que cambian el centro de giro (como las tortuguitas, que parecen ser un clásico).

Lo que hace que la peonza celta gire en un sentido u otro son las inestabilidades en la distribución de la masa: al girar en un sentido cambian de forma suave y al hacerlo en otro cambian muy drásticamente. También incluyen el rozamiento y otros detalles; hay quien ha desarrollado complicados modelos matemáticos y experimentos para verificar cómo funciona. (Véase Application and experimental validation of new computational models of friction forces and rolling resistance).

Me recordó un poco al caso de los giroscopios, que resultan si cabe más asombrosos todavía, aunque las fuerzas de la física que actúan sobre ellos son exactamente las mismas.