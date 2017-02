Dormir para olvidar

Por @Alvy — 7 de Febrero de 2017

En un artículo del New York Times se da cuenta de un par de trabajos publicados en Science acerca de cuál es el propósito de dormir The Purpose of Sleep? To Forget, Scientists Say:

Hay quien dice que dormir es una forma de ahorrar energía. Otros sugieren que el reposo proporciona una oportunidad para limpiar los residuos celulares del cerebro. Otros que simplemente sirve para que los animales estén tumbados y quietos, permitiéndoles esconderse de los depredadores (…)

El propósito del acto de dormir sigue siendo a día de hoy intrigante para la ciencia: sabemos que dormir es necesario, y sabemos lo que sucede si nos vemos privado de tiempo de sueño, pero nadie sabe exactamente por qué dormimos. (Por extensión sería curioso también saber algo sobre el propósito de los sueños que percibimos de una forma tan vívida durante ese tiempo).

Según estos nuevos trabajos dormimos para olvidar algunas de las cosas que hemos aprendido durante el día, lo cual tiene que ver con la forma en que se almacenan los recuerdos en las neuronas. Dormir permitiría seleccionar el aprendizaje más relevante de cada día, ignorando el resto, de modo que algunas neuronas podrían «reciclarse» para nuevos usos. Es una teoría conocida como hipótesis de la homeostasis sináptica, propuesta hace ya unos cuantos años por el biólogo Giulio Tononi.

Todo esto está explicado con varios experimentos llevados a cabo con ratoncillos de laboratorio, en los que se pudo medir la forma y tamaño de las sinapsis neuronales con bastante detalle. En otros ejemplares se utilizaba una especie de «ventana» que permitía ver las proteínas y los cambios moleculares durante diferentes periodos de vigilia y sueño. Y luego se les hacían las pruebas de memoria típicas de los laberintos con trampas con descargas eléctricas.

Aunque parece que han encontrado cierta relación entre esto y el sueño no está del todo claro si esto que sucede es una función del sueño o es la función del sueño, en el sentido de que sea el propósito o razón principal.

Podría ser que esta selección de recuerdos fuera una razón más, a añadir al hecho de que dormir suponga un factor favorable para la selección natural, o que ayude a curar las heridas (también parece afectar al sistema inmunitario). Pero cuando suceden cosas raras como que algunos animales no duermen durante su primer mes de vida (ej. los delfines), vemos fenómenos como la narcolepsia (somnolencia irresistible, tan grande que hay gente y animales que se caen al suelo de repente) o que ciertas personas y animales tienen fases REM un tanto extrañas, parece que todavía queda mucho por investigar.

Me reafirmo en mi meme favorito al respecto, Eso de dormir es muy raro:

¿Has pensado alguna vez en lo raro que es dormir? Básicamente nos vestimos con ropajes especiales cada noche y nos tumbamos bajos unas mantas también especiales para pasar las siguientes horas en una especie de estado comatoso en el que alucinamos vívidamente.

{Foto: Falling into Dreams (CC) Karin and the Camera @ Flickr}