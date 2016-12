Si E=mc², ¿cómo pueden tener energía los fotones si no tienen masa?

Por @Alvy — 26 de Diciembre de 2016

Desde el

Instituto de Física Teórica nos llega este didáctico vídeo de Álvaro de Rújula, físico teórico del CERN, que resuelve una cuestión muy interesante sobre una de las ecuaciones más famosas de la física que quien más, quien menos, se ha planteado alguna vez:

Si E=mc², ¿cómo puede tener energía la luz si no tiene masa?

Es decir: si m es cero, ¿por qué E no es cero?

La respuesta es bastante más compleja de lo que pudiera parecer e incluye que la famosa fórmula de Einstein no es exactamente como parece que es, sino que tal cual está expresada sólo es aplicable a ciertos casos (partículas en reposo) mientras que hay una versión más detallada para partículas en movimiento. En el caso de los fotones al introducir el resto de valores se resuelve –no sin complicaciones– el curioso misterio.

Según cuentan, ni siquiera Einstein supo interpretar correctamente esa fórmula y hoy en día se tiende, en la literatura científica, a no usar tan alegre y comúnmente el término «masa». Hay más al respecto en What is the mass of a photon?

Relacionado,