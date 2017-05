¿Cuán lejos está el límite del universo observable de la más lejana de las galaxias que podemos ver?

Por @Alvy — 11 de Mayo de 2017

Ethan Siegel responde en su sección de Forbes a esta curiosa pregunta sobre cómo son exactamente los confines de nuestro universo observable. La respuesta completa está llena de detalles: How Far Is The Edge Of The Universe From The Farthest Galaxy?

La explicación corta es que las galaxias más lejanas están a unos 35-37.000 millones de años luz de nosotros, mientras que el universo está a unos 46.000 millones. Esto deja un margen de unos 10.000 millones de años luz desde las últimas galaxias hasta el límite del universo observable – que como su propio nombre indica es lo más lejos que jamás podremos observar o «sentir».

Aunque sea solo un número, el cálculo no es trivial y depende de la validez de un montón de teorías cosmológicas y valores comúnmente aceptados durante la historia de la física, como por ejemplo la edad del universo (el tiempo transcurrido desde el Big Bang) que se cifra en unos 13.800 millones de años. Y aunque nada puede viajar más rápido que la luz las zonas más lejanas resulta que están a unos 46.000 años luz de nosotros (!!) Pues sí: que el diámetro del universo sea de unos 92-93.000 millones de años luz se debe a la expansión del universo y la inflación cósmica de tiempos primigenios, teorías relativamente recientes y sumamente complejas.

