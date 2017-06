Sello conmemorativo del eclipse de Sol del 21 de agosto de 2017

Por @Wicho — 25 de Junio de 2017

El 21 de agosto de 2017 se producirá un eclipse de Sol que atravesará los Estados Unidos de la costa oeste a la costa este.

Millones de personas lo seguirán, incluidas muchas que llegarán de otros países si en la aduana de los Estados Unidos se lo permiten. Y para conmemorarlo el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) ha preparado un sello conmemorativo que lleva una capa de tinta térmica que cambia con el calor del dedo, con lo que se pueden ver dos imágenes. Es primera vez que emiten un sello así. Las fotos que se ven en las dos versiones del sello son de Fred Espenak, un reconocido especialista en eclipses de la NASA.

Total Eclipse of the Sun no indica su valor sino que pone Forever/USA porque se podrá utilizar para siempre para envíos de cartas independientemente del precio real que eso suponga.

Claro que es poco probable que nadie que tenga uno de estos sellos y un mínimo interés en la astronomía los vaya a utilizar para franquear nada.

