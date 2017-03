El Sol de medianoche a lo largo de cinco días

Por @Wicho — 28 de Marzo de 2017

Robert Schwarz hizo What does the sun do at the Pole !?, un time-lapse del Sol, que recoge su movimiento en el cielo del polo sur entre el 8 y el 13 de marzo de 2017.

Se ve perfectamente como el Sol apenas se levanta sobre el horizonte a lo largo de todo el día y es fácil apreciar además como cada día alcanza menos altura, porque estaba a punto de ponerse, lo que en el polo sur sucede en el equinoccio de marzo…

Lo que quiere decir que ahora mismo en el polo sur es de noche. Y de hecho lo será hasta que el Sol vuelva salir en el equinoccio de septiembre. Una noche y un día que duran seis meses cada uno. Ríase usted del cambio horario.

A partir del equinoccio de septiembre el Sol irá ganando altura sobre el horizonte hasta alcanzar una elevación máxima de 23,5 grados en el solsticio de diciembre, precisamente los 23,5 grados de inclinación del eje de rotación de la Tierra que causan las estaciones.