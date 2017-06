Los tipos de radiación nuclear resumidos en 10 minutos

Por @Wicho — 19 de Junio de 2017

Types of Nuclear Radiation es un vídeo del Fermilab en el que explican los distintos tipos de radiación, diferenciando la radiación nuclear -o ionizante-, que es la que nos puede hacer pupita, de la radiación electromagnética.

La radiación nuclear se divide en cuatro tipos, radiación alfa, radiación beta, radiación gamma (y rayos X) y radiación por neutrones, que se diferencian por su longitud de onda, cada vez menor, y su mayor capacidad de penetración en la materia y, por tanto, en nuestros tejidos.

Pero lo más curioso y contraintuitivo es que, a pesar de que la radiación alfa es la más fácil de detener, es con mucho la más dañina, ya que a igual cantidad de dosis, su potencial para causar daño es 20 veces mayor; casi cualquier material que le pongas delante la va a mitigar, incluyendo nuestros delicados tejidos, pero por eso mismo es más probable que en lugar de atravesarnos sin hacernos daño esas partículas se estampen contra nuestras células y les transmitan la energía que llevan, con lo que hay más probabilidades de que esa energía las dañe.

La radiación electromagnética -no ionizante- sin embargo, tiene una longitud de onda mayor que las anteriores, pero carece de energía suficiente para dañar nuestras células. Si no tiene capacidad ni para impactar ni para alcanzar nuestro interior, no es capaz de alterar nuestros átomos y por eso los teléfonos móviles, wifis, y similares, no provocan cáncer. Se pongan como se pongan algunos jueces italianos.

(El vídeo vía Jorge Bueno).

