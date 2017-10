El concepto de coche eléctrico Urban EV de Honda que Volkswagen descartó en 1976

Por Nacho Palou — 25 de Octubre de 2017

Durante el pasado salón del automóvil de Frankfurt Honda mostró este bonito concepto de coche eléctrico: el Urban EV. Un diseño que “combina un estilo retro con tecnología y rasgos innovadores”, dicen el Alphr.

No hay ninguna duda de que el Urban EV es un coche muy bonito. O tal vez en parte lo parece porque al verlo se activa algún interruptor del cerebro relacionado con la nostalgia: sus líneas recuerdan inevitablemente (además de a un coche de Playmobil de los años 80 o a los Honda Civic antiguos, que aquí no llegaron) a las líneas maestra del Golf de primera generación, que incluyó un modelo EV, de propulsión eléctrica, desarrollado por Volkswagen hace más de 40 años: el Elektro-Golf de 1976.

El Volkswagen Elektro-Golf fue uno de los primeros modelos eléctricos de la marca; un modelo a primera vista indistinguible del Golf convencional del cual derivaba pero en el cual el motor de gasolina de 75 CV se había reemplazado por un motor eléctrico de 27 CV.

Según cuenta Aivaras Grigelevičius en The Volkswagen Elektro-Golf: an Electric Car from 1976 (en DriveTribe), “el Golf eléctrico fue concebido debido a la grave crisis del petróleo que sacudió al mundo en 1973. Aquello obligó a muchos fabricantes a invertir en motores más eficientes y Volkswagen comenzó a probar coches eléctricos, como si quisiera adelantarse al juego.”

Sólo se fabricaron y pusieron en circulación una veintena de unidades del Elektro-Golf.

Como sea, en cualquier caso el Urban EV de Honda es uno de los coches urbanos más bonitos de los últimos tiempos. Y además es eléctrico. Sí. Por favor, sí.

* * *

Para el salón del automóvil de Tokyo que se celebra estos días Honda se guardaba otro modelo conceptual de propulsión eléctrica, el Sports EV. El Sports deriva precisamente del Urban EV. Misma idea y mismos rasgos pero con un diseño más estilizado y deportivo y se supone que también más potente, aunque en este caso Honda no ha dado muchos detalles.