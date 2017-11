Drones que transportan baterías para recargar los coches eléctricos mientras circulan

Por Nacho Palou — 14 de Noviembre de 2017

Hoy en Ideas creativas, Amazon Patents Drone to Recharge Electric Cars While Driving,

La patente de Amazon, que se presentó a finales de junio de 2014 pero que se ha concedido recientemente, describe un método mediante el cual los vehículos eléctricos se pondrían en contacto con un servidor central cuando sus baterías estén demasiado descargadas como para alcanzar su destino. Al recibir la señal el servidor central envía una dron con un paquete de baterías. El dron y el coche intercambiaban información de forma inalámbrica para sincronizar sus velocidades y ubicaciones; y una vez se encuentran el coche despliega un cargador retráctil y el dron se enchufa al vehículo para cargar sus baterías sin necesidad de que se detenga.

Una vez recargado el vehículo el dron levanta el vuelo de nuevo y vuela hacia el sol del atardecer, satisfecho por saber que ha cumplido con su tarea. O se marcha a buscar otro vehículo con necesidades eléctricas.

El árbol les ha quedado muy bonito. Imagen: U.S. Patent Office.

La patente detallada se puede leer en Systems, devices and methods delivering energy using an uncrewed autonomous vehicle.

La idea es parecida al respotaje en vuelo de los cazas, salvo el pequeño detalle de que el peso de una batería de coche es parecido, en el mejor de los casos, al peso de un adulto fuerte; al menos para una batería capaz de suministrar al vehículo eléctrico una cantidad razonable de carga. Probablemente antes de alcanzar su objetivo sea el dron el que necesite hacer uso de la carga eléctrica que transporta. Pero, hey, la idea es divertida.

Vía Green Car Reports.