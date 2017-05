Cuando Alaska tuvo dos viernes consecutivos

Por Nacho Palou — 9 de Mayo de 2017



El cheque de 7,2 millones de dólares con el que EE UU le compró Alaska a Rusia en 1867.

Cuando los EE UU compraron Alaska a Rusia por 7,2 millones de dólares en 1867 (125 millones de dólares de hoy) aquel territorio se regía por el calendario Juliano (el que se usaba en Rusia) mientras que EE UU y muchos países de occidente usaban el calendario Gregoriano. De modo que al tomar posesión de aquellas tierras hubo que ajustar el calendario para ponerlo en sintonía con el resto del país. Así fue como Alaska pasó del viernes 6 de octubre de 1867 al viernes 18 de octubre de 1867, disfrutando de dos viernes consecutivos. Y aunque perdió 12 días del calendario “no perdió el fin de semana”, explica Dan Lewis en When the Day After Friday is Friday.

Además Alaska tuvo que cambiar de zona horaria radical, pasando de la zona horaria Rusa a la zona horaria de la costa oeste de EE UU. Para hacer el ajuste la gente de Alaska (la que celebra el 4 de julio lanzando coches en lugar de fuegos artificiales) perdió otro día más pero, de nuevo, conservaron el fin de semana.