Insecticidio en la carretera

Por @Alvy — 9 de Septiembre de 2017

En las últimas décadas la población de insectos polinizadores ha disminuido notablemente. Entre las causas: pesticidas, parásitos, urbanización, cambio climático, monocultivos… y las colisiones con los vehículos que circulan por las carreteras. Unos científicos se han entretenido en calcular cuántos insectos se estampan contra los parabrisas de los coches (usando experimentalmente un trayecto de 2 km y recogiendo sus restos del parabrisas después) y cuál es su variedad.



Tras la sangrienta recogida de datos han extrapolado el problema desde los cientos de miles de insectos del tramo de carretera en cuestión a cientos de miles de millones en toda norteamérica, incluyendo lepidópteros, himenópeteros y dípteros. De ahí que concluyan que al ser tantos quizá convendría analizar si este factor es significativo de cara a las causas globales que provocan la disminución de las poblaciones de ciertos insectos a nivel mundial. [Fuente: Road mortality potentially responsible for billions of pollinating insect deaths annually en el Journal of Insect Conservation, un apropiado artículo para premio IgNobel con un toque de @humor.]