Por qué se atenúan las luces de la cabina al despegar o aterrizar

Por Nacho Palou — 20 de Diciembre de 2016

En The Telegraph Travel, Why do flight attendants dim the lights for takeoff and landing?,

Atenuar las luces es una medida de seguridad que permite que los ojos de los pasajeros se pre-adapten a la oscuridad. De este modo les será más fácil ver si se produce algún incidente que deja el avión sin energía y haya que dirigirse hacia las salidas en la oscuridad o entre el humo. También de este modo los pasillos iluminados que guían hacia las puertas de emergencia y el resto de señales son más fáciles de ver. Además eso facilita ver el exterior, lo que en caso de emergencia ayuda a mantener un mínimo sentido de la orientación [este es también el motivo por el que se mantienen subidas las persianas de las ventanillas].

Fotografía: Mario Azzi / Unsplash.

