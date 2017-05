Un dron ágil y preciso capaz de jugar a atrapar objetos al vuelo

Por @Alvy — 18 de Mayo de 2017

Este vídeo muestra la sorprendente habilidad de un dron de ocho rotores capaz de volar hasta el lugar exacto en el que atrapar una pelota con una cesta, en condiciones reales y sin trampa ni cartón.

Técnicamente el dron tiene seis libertades de movimiento, pudiéndose mover en los ejes espaciales XYZ y también rotar sobre ellos, de modo que básicamente puede colocarse en cualquier posición y en cualquier lugar en el escenario de juego. El omnicóptero, que es como se llama, utiliza ocho rotores configurados para poder hacer estos giros y desplazamientos con agilidad. Aquí hay más detalles sobre cómo se construye y controla: Design, Modeling and Control of an Omni-Directional Aerial Vehicle [PDF].

El siguiente paso es utilizar cámaras para calcular la trayectoria. Aunque no se especifica si se está usando una cámara del dron o cámaras exteriores sí se indica que se calculan unas 500.000 trayectorias por segundo mientras la pelota sube y comienza a bajar.

Como puede verse en el vídeo la estrategia del robot consiste en situar la cesta en un punto exacto por el que va a pasar la pelota, manteniéndola ahí aunque el cuerpo del dron se mueva ligeramente para mantenerla estable. Curiosamente esto es algo distinto a la estrategia que utilizan los perros y otros animales para capturar palos y pelotas, que consiste en mantener la imagen del objeto en la retina de modo que parezca que se mueve en una trayectoria lineal a velocidad constante.

El mejor bonus: el gesto final que realiza el dron cuando devuelve la pelota al entrenador, acercándose a él y girando la cesta para que la bola caiga grácilmente en su mano . ¡Hay muchos perretes que ni siquiera saben hacer eso!

El vídeo está rodado en el Flying Machine Arena de Zurich, un lugar muy apropiado –y acolchado– en el que se realizan ensayos con este tipo de trastos.

(Vía Spectrum.)