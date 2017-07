El atlas para el fin del mundo: una guía visual de un planeta en peligro

Por @Alvy — 5 de Julio de 2017

Como grandes amantes de los mapas y admiradores del trabajo de cartógrafos e infógrafos encontrar este Atlas of the End of the World ha sido toda una delicia. Además la idea incluye diversas formas de visualizar el fin del planeta, otro de nuestros temas favoritos, así no sé que más se podría pedir.

Se trata de un trabajo que incluye ensayos, mapas y visualizaciones de datos, presentados con precisión milimétrica, cuidado diseño y mejor tipografía. En especial se ocupa de mostrar el efecto de la acción del hombre en cuanto al uso de la tierra y los recursos naturales hasta el escenario actual, así como qué está sucediendo con los más importantes recursos de la biodiversidad.

Es una forma muy visual de mostrar los hechos y los datos de forma inteligible. Algo básico para entender cualquier problema y encontrarle una solución.

En la sección dedicada a los mapas hay 44 trabajos de lo que llaman cartografía ecológica, que muestran de forma destacada las ecoregiones, las tierras de cultivo, la deforestación… Un espectáculo bastante deprimente en general en cuanto se profundiza un poco en visualizaciones como las de la degradación del terreno, las áreas que han tenido que ser protegidas y en qué lugares del mundo la gente tiene problemas para acceder al agua.

Luego hay un grupo de visualizaciones infográficas denominadas Datascapes donde se examinan y explican conceptos como la huella ecológica, las emisiones de carbono o el crecimiento urbano. Fríos datos mostrados de forma preciosa, pero igualmente espeluznantes.

El halo de esperanza lo pone un último ensayo: Atlas para el comienzo donde se explican algunas pautas que convendría seguir de cara a no acabar con el planeta sino para asegurar que todos los seres que vivimos con él podemos tener algún futuro.

En cierto modo todo lo que deja ver es terrible, pero también muy bello. No es el único caso de este tipo. Quizá ver de otro modo esas enormes contradicciones de nuestra existencia puedan concienciarnos acerca del camino a seguir.

(Vía Kottke.)