Así de desviados vamos en los objetivos de lucha contra el cambio climático

Por @Alvy — 7 de Noviembre de 2017

Cómo vamos vs. cómo deberíamos ir. Mal, muy mal.

Este estupendo artículo del New York Times muestra con una serie de gráficos animados cómo van distintos países y regiones del planeta en la lucha contra el cambio climático en base al Acuerdo de París de hace un par de años.

Cada gráfico muestra las emisiones de CO2 en tres momentos: el actual –y las previsiones hasta 2030, tanto la pesimista como la pesimista– lo que se había calculado hace un par de años cuando se planteó el acuerdo y lo que realmente se necesitaría para bajar lograr el objetivo de no superar los 2°C de aumento global de temperaturas.

Contemplarlos es un poco desesperante.

A nivel global vamos fatal, pero el análisis por países y regiones tampoco es muy positivo para todo el mundo: los Estados Unidos tan solo están consiguiendo mantener las emisiones (cuando deberían disminuirlas), Europa y la India están en línea con lo acordado (pero no es suficiente), China –la más contaminante– sigue disparada cuando debería estar reduciendo emisiones.

El caso de India es notable: allí todavía viven más de 200 millones de personas sin acceso a la electricidad en sus hogares, pero aun así han optado por las energías limpias en vez de usar fuentes contaminantes. Es de las regiones con menos emisiones per cápita.



Aumento de temperatura global: compromisos vs. realidades

Pueden verse otros gráficos y más información en el artículo original: Here’s How Far the World Is From Meeting Its Climate Goals que toma los datos de Climate Action Tracker, donde resumen el panorama en esta pequeña imagen del «termómetro global».

