Los peligros de los agujeros negros (y lo que no es tan peligroso)

Por @Alvy — 28 de Marzo de 2017

Todo el mundo se hace una idea de más o menos qué es un agujero negro, pero los detalles no son tan fáciles de comprender. Por aquí hemos hablado alguna vez de que hay un montón de cosas que la gente desconoce de estas gigantescas bestias tragalotodo –que a veces no «tragan» tanto– e incluso de que hay unas cuantas creencias populares que no son ciertas.

Este vídeo de Life Nogging se hace hincapié en dos de ellas:

Primero: el agujero negro más cercano a la Tierra está a 26.000 años luz, de modo que tendríamos varias decenas de miles de años de tranquilidad sin preocuparnos por el hecho de que «nos vaya a tragar». Eso si acaso nos dirigiéramos allí, que tampoco es el caso. Estamos hablando de Sagitario A*, en el centro de la Vía Láctea, y su «esfera de influencia» es de tan solo 10 años luz; el resto de las estrellas siguen tranquilamente dando vueltas alrededor por los siglos de los siglos.

de modo que tendríamos varias decenas de miles de años de tranquilidad sin preocuparnos por el hecho de que «nos vaya a tragar». Eso si acaso nos dirigiéramos allí, que tampoco es el caso. Estamos hablando de Sagitario A*, en el centro de la Vía Láctea, y su «esfera de influencia» es de tan solo 10 años luz; el resto de las estrellas siguen tranquilamente dando vueltas alrededor por los siglos de los siglos. Segundo: esto es porque estar cerca de un agujero negro no implica que te trague inmediatamente. Imaginemos el sistema Sol‑Tierra. Si el Sol se convirtiera mágicamente en un agujero negro de la misma masa en un instante cualquiera, pasando a ser un agujero negro mucho más pequeño, el centro de masas y la atracción gravitacional serían las mismas. De modo que la Tierra seguiría orbitando ese nuevo «sol-negro» como hasta ahora, y daría vueltas y vueltas durante miles y miles de años más. Como dicen en el vídeo «tal vez echaríamos un poco en falta la radiación» y haría un frío de tres pares, pero aparte de eso la Tierra no se vería instantáneamente atraída a un abismo oscuro de forma inexorable como se suele pensar.

Mi favorita de todas estas cuestiones es el pánico asustaviejas que pone los pelos como escarpias sobre las increíbles fuerzas gravitatorias que tienen los agujeros negros… Aunque dependiendo de su tamaño y masay cuando se atraviesa su horizonte de sucesos no se nota absolutamente nada extraño aunque, eso sí: ya no se puedes salir de allí nunca jamás. Quizá hasta estamos dentro de uno de ellos y ni nos damos cuenta.

Relacionado: