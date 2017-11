El misterioso robot que sujeta cohetes Falcon 9 en el espaciopuerto flotante de SpaceX

Por @Wicho — 13 de Noviembre de 2017

Aunque SpaceX no ha dado ningún tipo de información oficial acerca de él –o de ella– mientras buscaba imágenes para ilustrar el tamaño de la primera etapa de un Falcon 9 descubrí la existencia de una especie de robot o base de sujección en el espaciopuerto flotante Of Course I Still Love You.

Ha sido utilizada en alguna ocasión para asegurar que la primera etapa no se mueva tras el aterrizaje. Su funcionamiento se supone que es como en el vídeo: sale de su hangar, se coloca debajo de la primera etapa, y la engancha por cuatro puntos. A partir de ahí el peso de la base, aunque hay quien especula con que pueda ser magnética, ayuda a que esta no se pueda caer aunque haya mala mar; ayuda a esto el hecho de que la mayor parte del peso de una primera etapa vacía está en su parte inferior.

El uso de esta Xoomba –como algunos la han bautizado– evita que los operarios de SpaceX tengan que instalar a mano sujecciones, como ya han tenido que hacer en alguna ocasión.

